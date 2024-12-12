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На Украине выразили недовольство темпами мобилизации

«Телеграф»: генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражает недовольство темпами мобилизации, а также количеством добровольцев, которое не закрывает потребности армии в личном составе. Об этом пишет украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники.

«В Генштабе не скрывают, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта не хватает», — говорится в публикации.

По данным источника, каждый месяц на Украине добровольно заключают контракты на службу в ВСУ более четырех тысяч человек. Как отмечает «Телеграф», возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек.

Издание также пишет, что в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства.

Однако какие для этого инструменты нужны на Украине, не понимают. «Телеграф» утверждает, что заменить насильную мобилизацию в стране «просто нечем», поскольку государство на Украине за десять лет превратилось «в большую и неповоротливую машину», которая не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан.

Помимо этого, на Западе все чаще звучат призывы к снижению возраста мобилизации. Так, газета Washington Post писала, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе.

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