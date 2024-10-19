Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, на каком расстоянии можно жечь мусор

В МЧС РФ рассказали об обязательном безопасном радиусе при сжигании мусора

close
Depositphotos

В МЧС РФ рассказали, как безопасно сжигать сухую траву и другие горючие отходы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что безопасный радиус вокруг костра зависит от высоты кучи мусора. Чем выше куча, тем больше должен быть радиус — при высоте три метра радиус должен составлять 50 метров.

«Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища», — пояснили в МЧС.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Волгоградской области России загорелись 30 га сухой травы. 29 и 30 сентября в регионе ожидали чрезвычайную пожароопасность.

В мае российских дачников предупредили об угрозе миллионных штрафов и тюремных сроков. Так, за сжигание мусора, незаконное строительство «светят» огромные штрафы, а за выращивание вьюнка – реальные тюремные сроки.

Ранее россиянин сжигал коробки накануне Дня Победы и устроил пожар на 30 гектаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами