Россиянам рассказали, на каком расстоянии можно жечь мусор

В МЧС РФ рассказали, как безопасно сжигать сухую траву и другие горючие отходы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что безопасный радиус вокруг костра зависит от высоты кучи мусора. Чем выше куча, тем больше должен быть радиус — при высоте три метра радиус должен составлять 50 метров.

«Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища», — пояснили в МЧС.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Волгоградской области России загорелись 30 га сухой травы. 29 и 30 сентября в регионе ожидали чрезвычайную пожароопасность.

В мае российских дачников предупредили об угрозе миллионных штрафов и тюремных сроков. Так, за сжигание мусора, незаконное строительство «светят» огромные штрафы, а за выращивание вьюнка – реальные тюремные сроки.

Ранее россиянин сжигал коробки накануне Дня Победы и устроил пожар на 30 гектаров.