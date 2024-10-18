Москвичам пообещали погоду теплее климатической нормы

На следующей неделе температура в столице поднимется до 13°C, утверждает главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, дневная температура с понедельника по среду будет колебаться в диапазоне от 11°C до 13°C, а ночью опустится до 6°C. Дожди не прогнозируются, а атмосферное давление будет падать из-за смещения антициклона.

Макарова сообщила, что во второй половине недели москвичи смогут увидеть на небе больше облаков. Местами будут осадки, а температура поднимется до 6–11°C днем и 5°C — ночью. Синоптик также обратила внимание на то, что такие показатели на три градуса выше климатической нормы.

В начале месяца научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил жителям столицы о том, что зима близко. По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она «прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.

Ранее Москву заволокло «радиационным» туманом.