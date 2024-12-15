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Экс-генсек ОДКБ Бордюжа рассказал, кто мог предотвратить конфликт на Украине

Бордюжа: Янукович мог предотвратить конфликт на Украине, применив силу

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог предотвратить конфликт в стране, применив силу. Таким мнением с ТАСС поделился бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

«Если бы Янукович повел себя правильно, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то, возможно, Украина развивалась бы более эволюционным путем», — сказал он.

Бордюжа отметил, что признаки того, что ситуация может закончиться военным конфликтом, были уже в то время.

«Все, что, по большому счету, делала Украина, она делала практически в противовес мнению и действиям руководства России», — пояснил он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Крым остался бы украинским, если бы не смена власти в 2014 году. Министр подчеркнул, что российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся в 2014 году конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо выполнения Минского соглашения, которое было «саботировано» новосформированным правительством Украины.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины нет сил на возврат Крыма.

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