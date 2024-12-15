Россиянка украла почти полмиллиона рублей у знакомого из-за того, что ее не позвали в магазин

В селе Аромашево женщина похитила из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей, она совершила кражу, чтобы отомстить пьяному приятелю. Об этом сообщает УМВД Тюменской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сельчанин. Мужчина сообщил, что неизвестные вскрыли его автомобиль и украли 450 тысяч рублей, лежавшие в бардачке.

Подозреваемую в краже удалось быстро задержать, ею оказалась ранее неоднократно судимая 43-летняя знакомая потерпевшего. Выяснилось, что россиянка вместе с приятелем и его другом распивала спиртные напитки. Мужчины собрались сходить в магазин за очередной порцией спиртного, и, не дождавшись собутыльницы, ушли без нее.

Подозреваемая решила отомстить собутыльникам, вскрыла припаркованный автомобиль, забрала деньги и скрылась. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы.

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