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РИА Новости заявило о переброске инструктора-наемника ВСУ в Курскую область

РИА: ВСУ отправили на передовую в Курской области иностранных инструкторов

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска отправляют иностранных инструкторов на передовую в Курскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера группировки ВС РФ «Север» с позывным «Ладья».

В материале агентства говорится, что об этом стало известно после допроса британского наемника, попавшего в плен российских военных.

«По его словам, сначала он (пленный. — «Газета.Ru») был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую», — сказал офицер.

По его словам, попавшие в плен вместе с гражданином Великобритании военнослужащие ВСУ заявили, что участие в боевых действиях в Курской области «принимают наемники из скандинавских стран — предположительно, датчане», однако ВС РФ не обнаружили у них ничего, что указывало бы на это.

14 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в населенном пункте Грековка в ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Европе обсуждают возможность развертывания контингента на Украине.

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