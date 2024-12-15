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МИД Украины ждет извинений после того, как ФИФА не указала Крым частью страны

Спикер МИД Украины Тихий: мы ждем извинений от ФИФА

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Reuters

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с заявлением после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) не указала Крым частью Украины во время жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает «Чемпионат».

Тихий отметил, что МИД ожидает от ФИФА публичных извинений за данный инцидент.

Карта была показана, когда во время жеребьевки рассказывали, почему Украина не сможет сыграть с Белоруссией.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее Украина пожаловалась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма.

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