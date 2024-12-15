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В столице Чечни раздались звуки взрывов

Baza: жители Грозного сообщили о звуках взрывов в городе

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Саид Царнаев/РИА Новости

Звуки взрывов раздались в городе Грозный, расположенном в Чеченской Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали, что услышали звуки взрывов примерно в 7:45 (совпадает с мск). До этого в населенном пункте раздались звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Предварительно, речь идет об атаке беспилотника», — говорится в материале.

Но журналисты подчеркнули, что никакой официальной информации о ситуации в Грозном пока не поступало.

В ночь на 12 декабря жители Грозного также заявили, что в городе раздались звуки взрывов. Их зафиксировали около 00:55 (совпадает с мск).

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что административный центр региона подвергся атаке дрона. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один БПЛА над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова в Грозном. В результате четыре бойца, находившиеся в карауле, получили легкие ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали атаку дрона на Грозный.

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