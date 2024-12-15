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Рогов заявил об ударах по украинским складам в Запорожской области

Рогов: авиация ударила по складам ВСУ в районе Таврического Запорожской области

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Министерство обороны РФ

Российская авиация атаковала военные склады Вооруженных сил Украины в районе села Таврическое в Запорожской области, которое находится под контролем Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Нанесены удары по военным складам в районе села Таврическое на Ореховском направлении», — сказал он.

Этот населенный пункт находится севернее города Орехов, где расположен крупный укрепрайон, а также командный и логистический пункт украинской армии, добавил Рогов.

До этого бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко высказывал мнение, что Россия располагает достаточными силами, чтобы установить полный контроль над Херсонской и Запорожской областями. РФ хочет «легитимизировать статус» этих регионов, заняв их полностью, добавил он.

Ранее украинские власти начали эвакуацию села Малая Токмачка Запорожской области.

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