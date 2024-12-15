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Отделение немецкой партии выпустило резолюцию за мир и суверенитет на русском языке

АдГ в Тюрингии выпустила резолюцию за мир и суверенитет ФРГ на русском языке

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Тюрингское отделение правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках, включая русский. Ее текст опубликовал глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке на своей странице в социальной сети Х.

В расколовшем Европу российско-украинском конфликте, говорится в резолюции, Украина выступает как «прокси-сила Запада», а политическое, экономическое и культурное отделение РФ от Европы является частью стратегии США, которые не хотят терять господствующее положение в Европе и принуждают союзников встать на их сторону в конфликте. Это не может соответствовать интересам Европы, равно как и подчинение возможной российской гегемонии, подчеркивается в ней.

Позиция партии по миру в Европе зависит от хороших отношений Германии и Европы с Россией. Европа должна обрести понимание, что необходимо противопоставить американской концепции мира европейскую, учитывающую все разрушения, которые пережил континент.

Нужно равновесие, построенное на основе договоров, дипломатии и надежности, и это никогда не должно стать жертвой краткосрочной геостратегической выгоды. АдГ — единственная партия в Германии, которая осознает это.

В тексте резолюции также говорится, что переговоры может вести лишь тот, кто суверенен, поэтому партия выступает за восстановление
суверенитета Германии, который «начинается с обеспечения нашей обороноспособности и проявляется в том, что наша страна может отстаивать свои интересы при любых обстоятельствах и более не обязана представлять чужие».

7 декабря сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил тесное сотрудничество с Дональдом Трампом по вопросу мирного урегулирования на Украине.

Ранее Мерц обвинил Шольца в политической изоляции в Евросоюзе.

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