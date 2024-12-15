Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайшие выездные матчи команды

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайшую выездную серию команды, сообщает журналист Том Галитти в своих соцсетях.

17 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Далласом». 18 декабря «Вашингтону» предстоит выездная встреча с «Чикаго». Если Овечкин поедет на выездные матчи, то он проведет одну тренировку перед игрой с «Далласом», а перед матчем с «Чикаго» возможна одна тренировка с резервистами.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, сможет ли Овечкин сыграть в ближайших матчах.