Китаю предрекли трудности в налаживании отношений с Трампом

Китаю будет трудно наладить отношения с непредсказуемой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на аналитиков и американских чиновников.

Газета цитирует старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Зака Купера, который считает, что у Пекина есть люди, к которым можно обратиться в бизнес-сообществе Соединенных Штатов, однако неясно, насколько они смогут повлиять на изменения американской политики в отношении КНР.

Кроме того, указывается в материале, связи Китая, опирающиеся на работающие в стране американские корпорации, состоятельных инвесторов и Торговую палату США, перестают иметь влияние, поскольку Дональд Трамп «рвет шаблоны и игнорирует прецеденты», говорится в тексте.

До этого стало известно, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

Ранее минфин США пригрозил санкциями китайским банкам.