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В Якутии медведь ворвался в зимовье охотников, растерзал собаку и ранил мужчину

В Якутии медведь-шатун напал на охотника

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В Алданском районе Якутии медведь разгромил зимовье охотников и ранил человека. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Инцидент произошел в лесу возле села Кутана, медведь пришел по следу охотников в зимовье, ворвался в жилище и растерзал собаку. Хищник успел ранить охотника, который отбился от зверя, в упор выстрелив в него.

«Руководство экологического надзора Алданского района связывается с охотниками, столкнувшимися с медведем, и выясняет детали происшествия. Сложности возникают из-за слабой связи в селе», — сообщили в единой диспетчерской службе района.

До этого сообщалось, что на Камчатке медведь утащил мужчину в овраг. Инцидент произошел на территории Озерновского горнометаллургического комбината, который находится в 200 километрах от поселка Ключи. Животное проникло на территорию комбината и схватило 46-летнего россиянина, потащив его на расстояние 50 метров. Работники обратили внимание на ситуацию только когда услышали крики мужчины. Пострадавший получил травмы головы и ног, спасти его медикам не удалось.

Ранее в Приморье медведь растерзал охотника с заклинившим ружьем.

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