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Стало известно о состоянии рожденного и брошенного в аэропорту Антальи ребенка

В генконсульстве РФ сообщили о состоянии рожденного в аэропорту Антальи ребенка

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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Рожденный и оставленный в аэропорту Антальи ребенок проходит лечение, но в целом его жизни и здоровью ничего не угрожает. Свидетельство о рождении и гражданство ему уже оформили, сообщили RT сотрудники генконсульства России.

Все вопросы нахождения младенца в Турции по закону легли на турецкую сторону, совместно с которой генконсульство отслеживает состояние ребенка. Турецкие органы опеки и попечительства выразили готовность помочь в поиске опеки над ребенком.

Младенца посещают представители РПЦ, предоставляя ему все необходимые вещи. Также откликнулось большое количество неравнодушных россиян, которые хотят помочь новорожденной девочке и заявляют о готовности стать ее опекунами, отметили в генконсульстве.

Вопрос о судьбе задержанных матери и бабушки младенца будет решаться по действующему закону, сейчас следствие еще продолжается, добавили. в генконсульстве.

Напомним, 14 октября стало известно, что молодая россиянка Екатерина Б. родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. Затем она с матерью попыталась сбежать в Россию, но новорожденную девочку нашли, а женщин задержали. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России.

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