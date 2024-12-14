В НХЛ назвали потенциальные сроки возвращения Овечкина

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Джонстон выразил мнение, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может вернуться на лед после травмы только после рождественского перерыва в регулярном чемпионате. Его слова приводит TSN.

«Все более вероятно, что Ови не вернется до рождественской паузы. Но, послушайте, сначала прогнозировали, что на восстановление после перелома малоберцовой кости уйдёт от четырех до шести недель. Он еще не возобновил катание с командой», — заявил он.

В текущем сезоне НХЛ традиционная рождественская пауза продлится с 25 по 27 декабря включительно.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Гретцки заявил, что Овечкин начнет нервничать из-за рекорда.