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Генштаб Турции получил приказ сбивать авиацию Израиля в Сирии

«Голос Турции»: Анкара будет сбивать авиацию Израиля в случае поддержки курдов

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Ammar Awad/Reuters

Турецкая армия получила приказ сбивать израильские истребители, если те будут поддерживать боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Голос Турции».

«В случае, если Израиль решится на такие действия (на поддержку курдских сил в Сирии — прим. ред.), наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их (израильские истребители — прим. ред.). Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», — приводит издание слова неназванного источника.

Отмечается, что Турция заранее дала понять Израилю, что «ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов».

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан назвал стратегической целью Анкары ликвидацию действующих на севере Сирии «Сил народной самообороны» (СНС).

СНС турецкие власти называют ответвлением Рабочей партии Курдистана и считают террористической организацией.

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.

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