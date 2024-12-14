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Протестующие собрались у парламента Грузии, где пройдут выборы президента

Несколько сотен человек собрались у парламента Грузии перед выборами президента

Несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, в здании которого 14 декабря пройдут выборы президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Люди принесли с собой дудки и флаги Грузии. Подходы к парламенту контролирует полиция. Движение по проспекту Руставели, где расположен парламент, перекрыто.

Голосование по выборам президента стартует в 9:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится до 14:00 (13:00 мск).

Впервые в истории Грузии президента выберет не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Оппозиция отказалась участвовать в электоральном процессе, поскольку не признает итоги парламентских выборов, прошедших в стране в октябре. В связи с этим единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента Грузии стал Михаил Кавелашили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист.

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.

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