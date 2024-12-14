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Стало известно, сколько россиян ждут улучшения материального положения после Нового года

ФОМ: каждый четвертый россиянин ожидает повышения достатка в 2025 году

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Четверть опрошенных россиян (26%) ожидают улучшения своего материального положения в следующем году. Об этом сообщили исследователи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые опубликовали на официальном сайте результаты опроса.

Опрос провели с 29 ноября по 1 декабря 2024 года среди 1,5 тыс. россиян от 18 лет в 104 населенных пунктах в 53 регионах.

По данным исследования, наиболее оптимистично в будущее смотрят россияне в возрасте 18–30 лет (48%). Однако более трети опрошенных россиян (36%) ожидают, что их достаток сильно не изменится, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 41%.

В то же время 15% участников опроса настроены менее оптимистично и ожидают ухудшения своего материального положения. Наиболее пессимистичны в этом плане оказались возрастные респонденты 46–60 лет (22%), отметили социологи.

Оставшиеся 23% респондентов затруднились предположить, каким будет их достаток в следующем году, заключили эксперты.

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