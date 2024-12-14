Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские снайперы стали работать в тройках

РИА Новости: снайперские двойки меняют на тройки из-за активности дронов ВСУ

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Традиционные снайперские двойки меняют на тройки из-за высокой активности беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил боец башкирской стрелковой роты имени Ахата Ахметьянова 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Ахмет».

«Раньше двойками работали постоянно, сейчас больше «птичек» (БПЛА — ред.), FPV-шек (дронов-камикадзе — ред.) — вынуждены втроем ходить. Один должен обязательно прикрывать», — пояснил он.

Боец уточнил, что прикрывающий группу человек ходит с автоматом и РЭБ и обычно работает на некотором отдалении от группы.

2 декабря снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман» сообщил, что украинская армия на Запорожском направлении усиливает воздушную разведку, а также начала активно применять FPV-дроны. Он отметил, что ВСУ в целом проявляют достаточно высокую активность на этом участке фронта.

Ранее майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами