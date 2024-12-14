Российские снайперы стали работать в тройках

Традиционные снайперские двойки меняют на тройки из-за высокой активности беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил боец башкирской стрелковой роты имени Ахата Ахметьянова 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Ахмет».

«Раньше двойками работали постоянно, сейчас больше «птичек» (БПЛА — ред.), FPV-шек (дронов-камикадзе — ред.) — вынуждены втроем ходить. Один должен обязательно прикрывать», — пояснил он.

Боец уточнил, что прикрывающий группу человек ходит с автоматом и РЭБ и обычно работает на некотором отдалении от группы.

2 декабря снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман» сообщил, что украинская армия на Запорожском направлении усиливает воздушную разведку, а также начала активно применять FPV-дроны. Он отметил, что ВСУ в целом проявляют достаточно высокую активность на этом участке фронта.

Ранее майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна».