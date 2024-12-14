В Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария, есть пострадавшие

В Москве произошла массовая авария на Кутузовском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, столкнулись как минимум три автомобиля, один из них — каршеринг. Сейчас на месте аварии несколько машин скорой помощи и ГИБДД. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Накануне в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

5 декабря сообщалось, что в Бурятии возле поселка Саган-Нур в Мухоршибирском районе столкнулись два большегруза и маршрутка, в результате чего пассажирка автобуса вылетела через окно. Предполагается, что авария произошла из-за обледенения дороги.

Ранее под Калугой от МАЗа оторвался прицеп и протаранил «Газель» на встречной полосе.