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В Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария, есть пострадавшие

Mash: на Кутузовском проспекте в Москве столкнулось несколько машин

В Москве произошла массовая авария на Кутузовском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, столкнулись как минимум три автомобиля, один из них — каршеринг. Сейчас на месте аварии несколько машин скорой помощи и ГИБДД. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Накануне в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

5 декабря сообщалось, что в Бурятии возле поселка Саган-Нур в Мухоршибирском районе столкнулись два большегруза и маршрутка, в результате чего пассажирка автобуса вылетела через окно. Предполагается, что авария произошла из-за обледенения дороги.

Ранее под Калугой от МАЗа оторвался прицеп и протаранил «Газель» на встречной полосе.

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