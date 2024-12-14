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В Приморье медведь растерзал охотника с заклинившим ружьем

В Приморье ищут медведя, растерзавшего мужчину во время охоты

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Министерство природы Приморского края/VK

В Кировском районе Приморья охотник на медведей подвергся нападению хищника, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Министерство природы региона.

Инцидент произошел 13 декабря, охотник выслеживал медведя в 11 км от населенного пункта в Кировском районе. Обнаружив берлогу, он выстрелил, медведь выбрался наружу, но у охотника заклинило ружье.

Хищник растерзал мужчину, спасти пострадавшего не удалось. По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя. Огнестрельных травм животное не получило. Инспекторы охотнадзора совместно с Кировской общественной организацией охотников и рыболовов со специально обученными собаками выслеживают хищника.

До этого сообщалось, что на Камчатке медведь утащил мужчину в овраг. Инцидент произошел на территории Озерновского горно-металлургического комбината, который находится в 200 километрах от поселка Ключи. Животное на территорию комбината и схватило 46-летнего россиянина, потащив его на расстояние 50 метров. Работники обратили внимание на ситуацию только когда услышали крики мужчины. Пострадавший получил травмы головы и ног, спасти его медикам не удалось.

Ранее мужчина спас жену о нападения белого медведя.

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