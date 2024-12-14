Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с Назарбаевым

Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым в Ново-Огарево

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево. Об этом сообщил Кремль.

«Состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в публикации.

13 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его визита в российскую столицу. Утром 13 декабря пресс-служба армянского правительства сообщала, что Пашинян вылетел в Москву.

10 декабря Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

6 декабря президент России в Минске встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее в Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами