Путин провел встречу с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево. Об этом сообщил Кремль.

«Состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в публикации.

13 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его визита в российскую столицу. Утром 13 декабря пресс-служба армянского правительства сообщала, что Пашинян вылетел в Москву.

10 декабря Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

6 декабря президент России в Минске встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее в Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко.