Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин с инсультом два часа полз до телефона, чтобы позвонить жене

Житель Казани после инсульта два часа полз к телефону для звонка жене

close
Телеграм-канал «Наша РКБ»

Медики республиканской клинической больницы Татарстана спасли мужчину с инсультом, который два часа не мог получить помощь, потому что оказался дома один. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

54-летний житель Казани проснулся утром и понял, что не может встать — левая сторона тела его не слушалась. Мужчина упал с кровати и два часа полз к телефону, чтобы позвонить жене. По нелепой случайности супруга россиянина пропустила звонок, скорую помощь ему сумел вызвать брат. Пострадавшего госпитализировали, выяснилось, что у него произошел инсульт.

Врачи успели применить тромболитическую терапию, которая позволила растворить тромб и улучшить кровообращение.

Спустя три недели лечения пациент встал на ноги, а в начале декабря был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли юношу с двумя литрами крови в легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами