Два мирных жителя пострадали во время атаки дрона ВСУ на служебный автобус в Горловке

Два мирных жителя Горловки пострадали во время атаки беспилотника ВСУ на автобус. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

По его словам, ВСУ с помощью дрона сбросили взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе. В итоге два человека получили травмы различной степени тяжести.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что ВСУ атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево. Он обратил внимание, что для обеспечения безопасности в городе объявили эвакуацию гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. По словам Пушилина, жертв удалось избежать. Всего противник совершил шесть вооруженных атак. ВСУ применили дальнобойное оружие, ствольную артиллерию и ударный беспилотный летательный аппарат.

До этого Пушилин назвал нецелесообразными удары украинских войск по Горловке, несмотря на их частоту.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.