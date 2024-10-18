Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии гендиректора РВК Повалко

Таганский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии генерального директора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Бизнесмен приговорен по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Повалко будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу гендиректор РВК будет содержаться в СИЗО. Его взяли под стражу в зале суда.

Повалко предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий в 2020 году. Позднее его заключили под домашний арест. Вину глава РВК не признавал.

По версии следствия, в 2012 году РВК передала $5 млн своей дочерней компании в Великобритании RVC для покупки акций компании Soft Machines Inc., работавшей в области полупроводников. Компания успела вернуть лишь $2 млн. Также Повалко обвинили в перечислении денег американской компании Alion, строящей солнечные электростанции.

Ранее суд арестовал многомиллионное имущество сотрудника Военно-строительной компании.