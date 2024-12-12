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Ученые рассказали, какая рыба содержит противораковые молекулы

Conversation: сардины и сельдь содержат жиры, обладающие противораковым эффектом

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Биоактивные молекулы, обнаруживаемые в жирной рыбе (сардинах, скумбрии, сельди) и других морепродуктах, могут снижать риск метастазирования рака, а также избирательно воздействовать на компоненты раковых клеток и микроокружение опухоли. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Турского университета (Франция).

По словам ученых, морские животные являются источниками уникальных липидов, обладающих противоопухолевыми свойствами и способных использоваться для лечения рака. Эти липиды могут действовать как при употреблении в пищу, так и в составе специализированных препаратов.

Одним из ярких примеров является цитарабин — химиотерапевтический препарат для лечения лейкемии, созданный на основе соединений, найденных в карибской губке Cryptotethya crypta. Липид милфетозин, также полученный из морских источников, показал свою эффективность в лечении кожных метастазов рака молочной железы.

Ученые добавили, что морские липиды, включая омега-3 жирные кислоты, такие как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), могут воздействовать на поведение раковых клеток. ЭПК, например, связывается с ионным каналом SK3, который регулирует миграцию раковых клеток и агрессивность опухоли. В то время как низкие уровни ЭПК и другой омега-3 кислоты — докозагексаеновой кислоты (ДГК) — ассоциируются с тяжелыми формами рака молочной железы, включая метастазы в костях.

В ходе новых исследований Турского университета были также обнаружены два класса эндогенных липидов — алкильные и алкенильные. Эти липиды влияют на канал SK3, регулируя миграцию раковых клеток. Алкенильные липиды подавляют активность SK3, снижая агрессивность опухоли, в то время как алкильные липиды активируют этот канал, способствуя метастазированию.

Алкенильные липиды содержатся в тканях моллюсков, а также в жире печени хрящевых рыб, таких как акулы и скаты.

Ранее ученые развеяли популярный миф о рыбных консервах.

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