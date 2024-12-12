В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, под завалы попали два человека. Спасатели смогли достать одного человека, второй пострадавших разыскивается.

«Расстояние от места происшествия до выхода с шахты — около 150 метров. Специалисты проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают восемь сотрудников спасательных служб города, задействовано две единицы техники.

До этого в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника произошло обрушение горной породы, пострадали два человека. По данным ведомства, в момент обрушения в шахте находились два человека. Они эвакуировались самостоятельно. Инцидент произошел в 9:10 по московскому времени.

28 сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошло задымление в шахте. В «Норникеле» отмечали, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек) был оперативно выведен на поверхность.

Ранее в Якутии обрушилась шахта из-за землетрясения.