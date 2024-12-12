Двое военных устроили поножовщину в петербургском хостеле и попались полиции

В Петербурге двоих военных с криминальным прошлым подозревают в поножовщине. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря в хостеле, расположенном в центре города. Оттуда в медицинское учреждение доставили 31-летнего россиянина, пахнущего алкоголем, у которого диагностировали колото-резаную рану живота. Его поместили в операционную.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина попал в больницу после ссоры с двумя военными, которые к тому моменту уже покинули хостел. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались ранее неоднократно судимые 42-летний и 24-летние россияне. Старший прикомандирован к воинской части в Ленобласти, а младший находился в пути на реабилитацию.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Старшего военного поместили в изолятор, а младшего отпустили после разбирательства. О произошедшем проинформировали военное следствие.

Ранее военный с ножом ворвался в магазин в Петербурге.