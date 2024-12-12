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В НАТО опасаются обвинений после ударов ВСУ вглубь России

СВР: НАТО опасается обвинения в осуществлении вооруженной агрессии

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Global Look Press

Юристы Североатлантического альянса выразили опасения, что Москва может инкриминировать западным государствам обвинение в осуществлении вооруженной агрессии против России на фоне нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В спецслужбе пояснили, что в штаб-квартире НАТО выражают крайнее беспокойство в связи с заявлениями, звучащими с российской стороны о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

«Юристы альянса опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ», — говорится в сообщении СВР.

Пресс-бюро СВР обратили внимание, что обеспокоенность в штаб-квартире альянса возросла после боевого применения Вооруженными силами РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Как отметили в СВР, в Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может получить боевое применение не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий.

6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом. По словам дипломата, он не согласен с тезисом о том, что в РФ на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что НАТО не хочет провоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины.

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