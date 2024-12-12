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На Украине ускорилась инфляция

Нацбанк: инфляция на Украине ускорилась до 11,2% в годовом исчислении

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Depositphotos

Уровень инфляции на Украине вырос в ноябре до 11,2% в годовом исчислении по сравнению с 9,7% в октябре. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Увеличились и темпы инфляции — в октябре она выросла на 1,8%, а в ноябре — на 1,9%. Особенно выросла стоимость продуктов питания — на 3,9% в ноябре.

Нацбанк в прогнозе объяснил разогнавшуюся инфляцию плохой для сельскохозяйственных культур погодой, незапланированным ростом цен на топливо, а также курсовыми эффектами.

Для противодействия ценовому давлению НБУ с июля приостановил смягчение процентной политики и приложил усилия для сохранения устойчивости валютного рынка.

В четверг газета «Ведомости» писала, что данные Росстата за ноябрь свидетельствуют о росте инфляции в РФ на 1,43%, что выше прогнозов аналитиков. Отмечается, что это рекордный показатель для последнего месяца осени с 2002 года.

Ранее стало известно, сколько Украина тратит на удержание курса гривны.

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