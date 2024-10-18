Украинская шпионка призналась в передаче данных ВСУ о российской армии

Задержанная по подозрению в шпионаже украинка призналась в передаче Киеву данных о ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ФСБ.

Девушка 2001 года рождения передавала СБУ сведения о расположении российских войск на территории Херсонской области.

На допросе она рассказала, что друзья посоветовали ей Telegram-канал о Херсонской области. Когда появился пост, посвященный месту дислокации войск, она решила помочь СБУ и более точно указала расположение ВС РФ в этом районе, поскольку лично знала те места.

«Решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором», — сказала она.

О задержании девушки в ФСБ сообщили утром 18 октября. За передачу данных ВСУ ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Прошедшим летом Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии 68-летнюю украинку Лилию Хрустовскую за шпионаж.

Ранее суд Ростова-на-Дону на 10 лет отправил в тюрьму украинскую шпионку.