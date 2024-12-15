«Лучшее за три года»: экс-президент «Спартака» о продаже Соболева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко похвалил клуб за продажу российского нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Советский спорт».

«Продажа Соболева – это лучшее, что «Спартак» сделал на трансферном рынке за последние три года. Получить такие деньги за этого игрока... Блестяще они провернули эту сделку, эту спецоперацию по внедрению абсолютно безрезультативного нападающего в стан своего конкурента», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 мачтах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» (39) только по дополнительным показателям. Российская премьер-лига возобновится в марте, 19-й тур стартует 2-го числа.

Ранее в «Зените» объяснили провал Соболева.