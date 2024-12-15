Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник Трампа заявил, что тот будет иметь контакты с главами стран-противников США

Уолтц: Трамп будет поддерживать контакты с лидерами стран-противников США

close
Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп считает необходимым поддерживать контакты с лидерами государств, как из числа союзников, так и противников Соединенных Штатов. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS сообщил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он отметил, что представители других государств звонили Трампу после победы на выборах не только для того, чтобы поговорить и поздравить его, но и для того, чтобы самим приехать на инаугурацию. Уолтц подчеркнул, что Трамп отвечает на все звонки, так как верит в поддержание отношений на уровне глав государств, как с союзниками, так и с противниками. При этом все разговоры пока не выходят за рамки поздравлений и обмена любезностями.

15 декабря Fox News заявил, что Трамп застал Китай врасплох, пригласив председателя Си Цзиньпина на инаугурацию в январе.

Ранее Китаю предрекли трудности в налаживании отношений с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами