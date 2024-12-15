Советник Трампа заявил, что тот будет иметь контакты с главами стран-противников США

Избранный президент США Дональд Трамп считает необходимым поддерживать контакты с лидерами государств, как из числа союзников, так и противников Соединенных Штатов. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS сообщил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он отметил, что представители других государств звонили Трампу после победы на выборах не только для того, чтобы поговорить и поздравить его, но и для того, чтобы самим приехать на инаугурацию. Уолтц подчеркнул, что Трамп отвечает на все звонки, так как верит в поддержание отношений на уровне глав государств, как с союзниками, так и с противниками. При этом все разговоры пока не выходят за рамки поздравлений и обмена любезностями.

15 декабря Fox News заявил, что Трамп застал Китай врасплох, пригласив председателя Си Цзиньпина на инаугурацию в январе.

Ранее Китаю предрекли трудности в налаживании отношений с Трампом.