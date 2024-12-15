ЕС может ввести санкции против представителей силовых структур РФ за «гибридные действия»

Министры иностранных дел стран Евросоюза 16 декабря согласуют первые санкции в отношении России за так называемую гибридную деятельность. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на документы.

В публикации отмечается, что в список включены 16 представителей спецслужб и силовых структур. Преимущественно это граждане России, а также представители Грузии и Молдавии. Их имена не раскрываются для предотвращения возможного уклонения от будущих рестрикций, которые подразумевают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку активов, а также ограничение финансирования со стороны ЕС.

Также санкции планируют ввести против трех организаций, которые занимаются диверсионной деятельностью в странах Европы, а также распространяют дезинформацию, подчеркивает Polskie Radio.

8 октября Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против РФ за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». В заявлении говорится, что эти новые рамки позволят Брюсселю преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств.

Ранее Польша ввела санкции против российского миллиардера.