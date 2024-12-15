В Турции заявили, что не хотят тратить еще 60 лет на кипрскую проблему

Турция не желает тратить еще 60 лет на кипрскую проблему. Об этом заявил греческой газете Ta Nea глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, перевод этой беседы опубликовало агентство Anadolu.

Говоря о кипрской проблеме, официальный представитель администрации Эрдогана напомнил о неудаче многолетних переговоров под эгидой ООН о «двухзональной федерации».

По словам Алтуна, пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на Кипре.

«Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», — сказал он.

Алтун призвал к взаимному уважению в отношении таких чувствительных вопросов, как Эгейское море. По словам представителя администрации Эрдогана, Эгейское море — это «не греческое озеро». Он обратил внимание, что Турция с ее протяженной береговой линией имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе.

В начале декабря члены турко-кипрской оппозиции не одобрили перспективы вступления Республики Кипр в НАТО.

Ранее стало известно, что Кипр намерен вступить в НАТО.