Переход экс-игрока сборной Англии в российский медиаклуб назвали фейком

Агент Паоло Фигура, представляющий интересы экс-полузащитника сборной Англии Деле Алли, опроверг информацию, согласно которой футболист может пополнить состав клуба «Титан», который выступает в российской Медиалиге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас он в Комо. На некоторое время Деле Алли будет с «Комо». «Титан»? Фейковые новости», — сказал Фигура.

Об интересе медиафутбольного клуба «Титан» к полузащитнику сообщил портал Legalbet.

Английский футболист летом 2024 года покинул «Эвертон», с тех пор он находится без команды в статусе свободного агента. В клубной карьере он также выступал за английский «Милтон-Кинс Донс» и турецкий «Бешикташ». В составе «Тоттенхэма» Алли играл с 2015 по 2022 год.

Алли дебютировал за основную команду сборной Англии в 2015 году. Всего за национальную команду он провел 37 поединков, в которых трижды забил. Футболисту 28 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника.

Ранее на радио «Зенит» удалили интервью комментатора, заявившего о договорных матчах в России.