Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Омск станет культурной столицей России

Омск стал культурной столицей 2026 года

close
Администрация города Омска

Город Омск по итогам федерального конкурса получил звание «Культурная столица 2026 года». Об этом пишет ТАСС.

В ходе церемонии награждения в Москве губернатор Омской области Виталий Хоценко пообещал удивить гостей города событиями в сфере культуры и «гастрономическими чудесами».

«Приглашаем вас всех в гости в 2026 году», — добавил он.

Кроме того, определился победитель в номинации «Народное голосование». Им стал город Владимир. Титулы «Восходящая звезда» по итогам конкурса присудили Тамбову и Сыктывкару.

7 декабря сообщалось, что титул культурной столицы 2025 года получил город Грозный от Нижнего Новгорода. Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов отметил, что Грозный планирует перенять у Нижнего Новгорода опыт в проведении просветительских мероприятий. Он добавил, что Грозный в предстоящем году сможет удивить гостей.

Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года.

До этого в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы сообщили, что город занял первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года.

Ранее венские сосисочные признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами