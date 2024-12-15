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Новый лидер Сирии заявил о планах почти полностью отменить призыв в армию

Новый лидер Сирии: обязательный призыв в армию будет почти полностью отменен

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Новые власти Сирии почти полностью отменят обязательный призыв в национальную армию. Об этом лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria TV.

Он подчеркнул, что армия должна комплектоваться на добровольной основе. При этом на некоторые специальности будет проводиться призыв на 15-20 дней.

Аль-Джулани также отметил, что все вооруженные формирования будут распущены, а оружие будет только у государственных структур.

14 декабря аль-Джулани заявил о намерении заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран.

Ранее лидер новых властей Сирии назвал условие для выдвижения на пост президента.

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