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В Германии допустили выход из НАТО

Политик Крупалла сообщил, что не исключает выход Германии из НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Германия должна проанализировать, насколько Североатлантический альянс полезен для страны. Об этом сообщил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла в интервью газете Welt.

«Германия должна задуматься над тем, насколько этот альянс еще полезен для нас», — сказал он.

Крупалла объяснил, что альянс обязан «принимать и уважать интересы всех европейских стран», включая Российскую Федерацию, а пока НАТО реализовывает лишь политику Вашингтона.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность выхода США из НАТО, подчеркнув, что дальнейшее участие Вашингтона в альянсе будет зависеть от выполнения финансовых обязательств союзниками. По его словам, США останутся в НАТО, только если члены альянса будут полностью выполнять свои обязательства.

3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро заявила, что возможный выход США из НАТО приведет к ослаблению военного блока. По ее словам, победа Трампа на выборах главы государства привнесла дополнительную неопределенность в геополитическую ситуацию в мире.

Ранее сообщалось, что Трамп может обойти введенный при Байдене запрет на выход из НАТО.

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