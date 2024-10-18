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Губернатор рассказал о состоянии моряков, спасенных после ЧП с судном на Сахалине

Лимаренко: один из спасенных на Сахалине моряков находится в реанимации

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Avito.ru

Один из спасенных членов экипажа грузового судна «Григорий Ловцов», опрокинувшегося в Сахалинской области, находится в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

По его словам, к текущему моменту в больницу доставили троих пострадавших.

«Один — в состоянии средней степени тяжести. Второй — стабильно тяжелый, в реанимации. Оба с переохлаждением», — написал глава российского субъекта.

Лимаренко добавил, что третий пациент находится в удовлетворительном состоянии. Врачи отпустили мужчину домой, но рекомендовали ему амбулаторное наблюдение.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаково в Сахалинской области утром 18 октября. На борту корабля находились семь человек. Одного члена экипажа нашли сразу после происшествия и доставили в медицинское учреждение, двоих спасти не удалось, еще четверо пропали без вести. К текущему моменту удалось найти двоих из исчезнувших людей.

Предварительно, судно опрокинулось, так как было перегружено. В связи с ЧП следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора».

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