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Генерал ВСУ признал, что у России есть силы занять Херсонскую и Запорожскую области

Генерал ВСУ Романенко: Россия может занять Херсонскую и Запорожскую области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия располагает достаточными силами, чтобы установить полный контроль над Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщил бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka, передает РИА Новости.

«Силы для такого уровня военных действий у них (Вооруженных сил России. — «Газета.Ru») есть, и они будут этим заниматься», — отметил он.

Романенко считает, что Москва хочет легитимизировать статус этих регионов, установив над ними контроль.

10 декабря сообщалось, что ВСУ готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские группы сейчас перебрасывают свои силы с Херсонского направления в Курскую область, поэтому не в силах подготовить наступление на херсонском фронте. Он подчеркнул, что ВС РФ возьмут Херсон и вернут его в состав России.

В тот же день спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что Вооруженные силы России уже на протяжении нескольких недель осуществляют подготовку к активным штурмовым операциям в Запорожском регионе, а также пытаются пробиться к границе Днепропетровской области.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики, по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав России. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее эксперт объяснил, почему российская армия не спешит брать Днепропетровск.

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