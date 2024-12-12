Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Исламский джихад» приехал в Египет для переговоров по сектору Газа

Делегация «Исламского джихада» прибыла в Каир для переговоров по сектору Газа

close
Shutterstock

Делегация радикальной группировки «Палестинский Исламский джихад» (организация запрещена в России) прибыла в столицу Египта Каир для переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Ее заявление передает ТАСС.

Делегация прибыла в Каир по приглашению Египта. Ее возглавил генсек движения Зияд ан-Наххаля.

Представители «Исламского джихада» намерены обсудить ход переговоров о перемирии и об обмене израильских заложников, удерживаемых в анклаве, на палестинских заключенных, а также увеличение поставок гуманитарной помощи.

9 декабря делегация ХАМАС провела в Каире встречу с руководителем египетской разведки. Во время встречи обсуждались усилия, прилагаемые для прекращения огня в секторе Газа.

Представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади заявлял, что группировка заинтересована в достижении мирного соглашения и изучает новое предложение по прекращению огня, переданное египетской стороной.

Ранее Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами