«Исламский джихад» приехал в Египет для переговоров по сектору Газа

Делегация радикальной группировки «Палестинский Исламский джихад» (организация запрещена в России) прибыла в столицу Египта Каир для переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Ее заявление передает ТАСС.

Делегация прибыла в Каир по приглашению Египта. Ее возглавил генсек движения Зияд ан-Наххаля.

Представители «Исламского джихада» намерены обсудить ход переговоров о перемирии и об обмене израильских заложников, удерживаемых в анклаве, на палестинских заключенных, а также увеличение поставок гуманитарной помощи.

9 декабря делегация ХАМАС провела в Каире встречу с руководителем египетской разведки. Во время встречи обсуждались усилия, прилагаемые для прекращения огня в секторе Газа.

Представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади заявлял, что группировка заинтересована в достижении мирного соглашения и изучает новое предложение по прекращению огня, переданное египетской стороной.

Ранее Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения.