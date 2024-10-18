Врач рассказала, как бороться с аллергией осенью

Людям, которые сталкиваются с аллергией осенью, важно наладить питание, избегать стрессов, высыпаться и принимать антигистаминные препараты. Об этом kp.ru рассказала эксперт телеканала «Доктор», терапевт Ирина Никулина.

Она призывает исключить из рациона питания некоторые продукты.

«В первую очередь следует исключать продукты, содержащие гистамин. Самые распространенные: помидоры, баклажан, красный перец, ферментированные сыры. Также не стоит есть продукты, которые долго хранятся (например, консервы или долго лежавшие в шкафчике макароны). Избегайте продуктов, изобилующих консервантами и соей», — сказала эксперт.

Помимо этого, не стоит есть молочные продукты, арахис, рыбу, цитрусовые и шоколад. По словам врача, аллергия осенью может обостряться из-за пылевых клещей, поэтому стоит чаще пылесосить мебель, проводить влажную уборку и менять белье. Никулина также призвала регулярно проветривать жилье и выбрать подушку и матрас из синтетики.

Иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой ООО «Витела» Людмила Лапа до этого говорила, что людям с аллергией противопоказаны прививки от гриппа.

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