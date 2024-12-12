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Кожные клещи оказались не способны вызывать прыщи, выяснили ученые

MBE: кожные клещи не вызывают прыщи, а наоборот очищают кожу

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University of Reading

Ученые из университетов Рединга и Бангора впервые расшифровали геном кожных клещей Demodex folliculorum. Оказалось, эти микроскопические создания находятся в процессе эволюции от паразитов к симбионтам, живущим в тесной гармонии с человеком. Кроме того, по мнению исследователей, клещи приносят пользу, помогая очищать поры. Работа опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution (MBE).

Клещи Demodex folliculorum обитают исключительно на людях. Они рождаются, питаются, спариваются и умирают на нашей коже. Большую часть своего двухнедельного жизненного цикла они проводят в глубине волосяных фолликулов, выползая наружу только ночью, чтобы найти пару и размножиться.

Исследования их генома показали, что из-за тесной связи с человеком их генетический код сократился до минимума, необходимого для выживания. Например, клещи утратили гены, защищающие от ультрафиолета, а их репродуктивные органы сдвинулись ближе к передней части тела для упрощения способа спаривания.

Ученые также опровергли гипотезу о том, что эти клещи не имеют ануса и загрязняют кожу после смерти. Было доказано, что они способны выводить отходы жизнедеятельности при жизни, что снимает подозрения о их вреде для человека. Открытие проливают свет на историю совместной эволюции человека и микроорганизмов, обитающих на нем.

Ранее ученые раскрыли секрет прочного прикрепления клещей к коже.

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