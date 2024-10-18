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В Подмосковье молодые люди выстрелили мужчине в затылок за замечание

В Химках двое юношей обстреляли из пневматики посетителя магазина за замечание

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Global Look Press

В подмосковных Химках молодые люди открыли стрельбу из-за замечания незнакомца. Об этом пишет mk.ru.

Стрельба раздалась в одном из местных гипермаркетов 17 октября. Днем 56-летний мужчина приехал туда за покупками вместе с супругой. Уже находясь в торговом зале, он заметил шумный дуэт. Двое юношей буянили возле полок с товаром, и покупатель сделал им замечание, в ответ молодые люди стали его оскорблять и материться.

После того, как мужчина прикрикнул на дебоширов, те обстреляли его из пневматического оружия. Одна из пуль попала пострадавшему в затылок. Он не получил серьезных увечий, отказался от госпитализации и пошел в полицию, чтобы написать заявление.

Известно, что подозреваемым 22 и 16 лет. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестный пробрался на свадьбу и выстрелил в жениха на глазах у невесты.

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