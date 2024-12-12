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Двухлетний ребенок нашел пистолет возлюбленного матери и случайно выстрелил в нее

В США ребенок случайно выстрелил в мать из пистолета ее возлюбленного

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Pixabay

Двухлетний ребенок из США выстрелил в мать из-за неосторожности ее партнера. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в Калифорнии. Пока 22-летняя мать лежала в кровати, ее сын нашел пистолет ее возлюбленного и стал с ним играть. В какой-то момент он выстрелил в родительницу, приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

По данным полиции, 18-летний молодой человек оставил оружие в доступном для ребенка месте, поэтому его арестовали. Известно, что ранее юноша не привлекался к ответственности. Он не зарегистрировал пистолет, поэтому специалисты не знают, купил ли его мужчина или украл. Сама пострадавшая, по словам родственников, просила возлюбленного не приносить оружие домой, но он проигнорировал ее слова.

Если молодого человека признают виновным, он может получить срок до шести лет, которые он проведет в тюрьме штата.

У девушки осталось двое детей, их передали ее родителям.

Ранее россиянин обстрелял из строительного пистолета знакомого, приревновав его к возлюбленной.

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