На Сахалине начали проверку по факту опрокидывания грузового судна

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. На место выехал сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев», — говорится в сообщении.

О происшествии утром 18 октября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, инцидент произошел в порту Корсаков. По предварительной информации, судно было перегружено, в результате чего оно накренилось и перевернулось.

На борту «Григория Ловцова» было семь членов экипажа. На текущий момент спасено четыре человека. В настоящее время в порту идет поисково-спасательная операция.

В сентябре в республике Тыва на реке Большой Енисей опрокинулось судно. По предварительным данным, инцидент случился в районе Хутинского порога. На борту было три человека. Двоих из них не могли найти.

Ранее пришедшая из другой страны парусная яхта села на мель возле Кронштадта.