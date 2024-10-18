Россияне заметили рост числа отечественных брендов

Две трети опрошенных россиян заметили существенный рост числа отечественных брендов в ассортименте торговых площадок. Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру исследовали спрос и отношение россиян к товарам отечественного производства. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Абсолютное большинство (85%) участников онлайн-опроса от организаторов бизнес-конференции признались, что испытывают гордость за отечественного производителя.

Наибольший рост отечественных брендов потребители отметили в категориях товаров: фармацевтика (45%), строительные инструменты (43%), товары для дома (31%), одежда (29%) и продукты питания (27%). Почти половина опрошенных (49%) отмечает, что товары, произведенные в России могут легко обойти по качеству известные зарубежные аналоги.

Наиболее качественной участники опроса считают отечественную продукцию из категорий: продукты питания (58%), строительство и ремонт (49%), фармацевтика (42%), товары для спорта и отдыха (27%) и одежда (11%). Как отмечают 41% опрошенных, в выбранных категориях качество продукции отечественных брендов не уступает зарубежным аналогам. Лишь 17% респондентов отдают безусловное предпочтение исключительно импортным товарам.

Наиболее серьезным конкурентом российских производителей большинство опрошенных считают Китай (41%). Среди других стран-производителей, по мнению россиян, отечественные товары конкурируют за потребителя с Западной Европой (24%), а также Латинской Америкой (31%). При этом свыше четверти россиян (28%) уверены, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, отечественная продукция должна быть качественнее и дешевле любых зарубежных аналогов.

Чтобы поддержать российских производителей в конкурентной борьбе россияне готовы переплатить за отечественный продукт достойного качества. Половина (50,6%) опрошенных считают справедливой наценкой за российский продукт высокого качества 10%. А каждый восьмой (12,5%) потребитель готов заплатить на 20-30% больше за товар с маркировкой «Сделано в России».

Интересно, что чаще всего положительно относятся к российским брендам в Красноярске (76%), Перми (74%) и Москве (63%).

Ранее выяснилось, что большинство россиян читают отзывы перед покупкой, но только половина им верит.