Экс-игрок «Спартака» рассказал, что надо делать команде, чтобы бороться за победу в РПЛ

Бывший нападающий «Cпартака» Сергей Юран заявил, что красно-белые могут побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), если продолжат играть так, как в заключительных матчах 2024 года, передает Sport24.

«Но мы, как правило, иногда «Спартак» после зимней паузы не узнаём. Хотелось бы, чтобы красно-белые продолжили бороться за чемпионство», — сказал Юран.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее был назван критерий, по которому «Спартак» является худшим клубом РПЛ.