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Нетаньяху пообещал сохранить жизнь сложившим оружие радикалам

Нетаньяху: Израиль отпустит тех в Газе, кто сложит оружие и отпустит заложников

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ABIR SULTAN/Reuters

Израиль сохранит жизнь и даст уйти тем радикалам в секторе Газа, которые освободят заложников и сдадутся. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Нетаньяху также подчеркнул, что сегодняшняя ликвидация израильскими военными Яхьи Синвара, возглавляющего политбюро движения ХАМАС, знаменует собой «начало конца» для этой организации, которая, по его словам, «больше не будет управлять» сектором Газа. Он также отметил, что военная операция в этом регионе «не ограничится устранением» главаря ХАМАС и будет продолжена «в полном объеме» до тех пор, пока заложники, захваченные радикалами, не будут освобождены.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что уничтожение Синвара является «ясным посланием врагам» Израиля.

Ранее Израиль нанес удар по зданию с беженцами в Газе.

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